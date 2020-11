Sobota, 28. novembra 2020

Nad južno Skandinavijo ter nad srednjo in jugovzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkim jugozahodnikom suh in razmeroma topel zrak, po nižinah pa se pod temperaturnim obratom zadržuje hladen in vlažen zrak.

V hribih bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme, v nižinskem pasu pa zmerno do spremenljivo oblačno. Na obalnem območju pa pretežno oblačno. Proti večeru bo na obali zapihala burja. V nižinskem pasu bodo možne meglice ali megla.

V južni polovici Slovenije bo oblačno, predvsem na jugu bo proti večeru začelo rahlo deževati. Severneje se bo po ponekod meglenem in jasnem jutru čez dan nekoliko pooblačilo, predvsem na severozahodu pa bo ostalo deloma jasno. Zvečer bo na Primorskem začela pihati burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER