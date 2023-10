Sobota, 28. oktobra 2023

Zmerno do spremenljivo oblačno vreme bo. Proti večeru bodo možne meglice ali kratkotrajna megla. Plimovanje bo povišano.

Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v zahodni Sloveniji bo nastalo nekaj ploh. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 16 do 21, na severozahodu okoli 14 stopinj C

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA