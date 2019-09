Sobota, 28. septembra 2019

Nad Alpami, Balkanom in Sredozemljem se je zgradilo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi topel in postopoma bolj vlažen zrak.

Povsod po deželi bo prevladovalo bolj oblačno vreme; verjetne bodo tudi občasne rahle do zmerne padavine, zlasti na vzhodu. Dež bo obilnejši v Julijskih Predalpah. V nižinskem pasu in na obali bodo tudi možne meglice. V visokogorju in na območju Trbiža bo vreme lahko lepše.

Pretežno oblačno bo, občasno se bodo pojavljale padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo pihal šibak jugozahodnik, ponekod na vzhodu pa bo zapihal severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 16 do 21, na Primorskem do 24 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER