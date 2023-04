Sobota, 29. aprila 2023

Nad severozahodno Evropo je plitvo ciklonsko območje. Topla fronta se prek Alp pomika proti vzhodu in vpliva na vreme pri nas s povečano oblačnostjo.

Še bo prevladovala spremenljiva oblačnost v glavnem zaradi visokih koprenastih oblakov. Občasno bo tudi več jasnega vremena. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Ničta izoterma bo nad okoli 3000 m.

Delno jasno bo, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA