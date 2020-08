Sobota, 29. avgusta 2020

Spremenljivo oblačno bo; oblačnost bo gostejša v hribih zlasti od popoldneva, ko bodo tudi verjetne plohe in nevihte, lahko močnejše narave. Krajevno bodo možni nalivi z bolj obilnimi padavinami.

Danes bo v zahodni Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami. Ob morju ter v vzhodni in osrednji Sloveniji bo še dokaj sončno z možnostjo popoldanskih krajevnih neviht. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne na severozahodu okoli 23, drugod od 26 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER