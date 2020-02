Sobota, 29. februarja 2020

Povsod po deželi bo prevladovala spremenljiva oblačnost; ob morju in v visokogorju bo pihal zmeren južni ali jugozahodni veter, ki se bo popoldne okrepil. Pozno zvečer se bodo začele pojavljati padavine.

Na vzhodu bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, drugod se bo od zahoda pooblačilo. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne v Gornjesavski dolini okoli 5, drugod od 8 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER