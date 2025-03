Sobota, 29. marca 2025

Nad Balkanom je ciklonsko območje. S severovzhodnimi vetrovi k nam doteka vlažen zrak.



Danes bo oblačno. Zjutraj bo v vzhodnem pasu razpršen in občasni dež predvsem v Predalpskem svetu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1400 – 1600 m. Čez dan bo v visokogorju pihal zmeren severovzhodni veter. V Trstu in na Krasu bo pihal veter tudi popoldne.

Danes bo oblačno s padavinami. Dež se bo dopoldne na vzhodu okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 10, hladneje bo v Predalpskem svetu, okoli 4, najvišje dnevne temperature pa bodo od 8 do 12, na Primorskem do 16 stopinj C.