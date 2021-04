Sobota, 3. aprila 2021

Po vsej deželi bo prevladovalo v glavnem zmerno oblačno vreme, le v popoldanskem času bo lahko nekaj več oblačnosti. V nižinskem pasu in na obali bo pihala zmerna burja, prehodno okrepljena. V visokogorju se bo močno ohladilo.

Delno se bo razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan bo v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER