Jutri bo v glavnem rahlo oblačno vreme. Popoldne bodo verjetne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitem svetu a se bodo nato lahko pojavile tudi zgornjo ravnino in Kraško planoto. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala šibka burja.

Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.