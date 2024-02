Sobota, 3. februarja 2024

V glavnem bo zmerno do spremenljivo oblačno vreme zaradi visoke in gostejše koprenaste oblačnosti. Od večernih ur se bosta v spodnji nižini in na obali pojavljala megla ali nizka oblačnost. V visokogorju se bo močno ogrelo z ničto izotermo, ki se bo dvignila do 3000 m. V spodnjih plasteh ozračja pa se bodo ponoči in zjutraj pojavljali temperaturni obrati.

Jutri bo deloma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo lahko občasno pojavila tudi ob morju.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.