Sobota, 3. februarja 2024

V glavnem bo prevladovalo zmerno oblačno vreme, pojavljala se bo visoka in tanka koprenasta oblačnost. V visokogorju bo sorazmerno toplo za ta čas. Po kotlinah se bodo ponoči in zjutraj pojavljali temperaturni obrati. V nižinskem pasu in na obalnem območju bo zvečer lahko nastala megla.

Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, ki bo gostejša popoldne. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, ki se bo lahko občasno pojavila tudi ob morju.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 7 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.