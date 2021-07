Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnikom k nam priteka nekoliko hladnejši zrak.

Stanovitno in sončno bo. Možna bo le rahla prehodna oblačnost, pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Povečini sončno bo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER