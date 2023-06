Sobota, 3. junija 2023

Nad južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka z vlažno in nestabilno zračno maso. Od vzhoda priteka nad naše kraje toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Dan bo nestanoviten. V nižinskem pasu in na obali bo spremenljivo vreme, v hribih pa pretežno oblačno. Predvsem v predalpskem pasu bodo verjetne plohe in nevihte, niso pa izključene tudi drugje. Na obalnem območju bo dopoldne sprva lahko pihala burja, čez dan pa šibki krajevni vetrovi.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v gorskem svetu lahko še nastane kakšna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA