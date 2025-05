Danes bo na obali in v nižini rahlo pooblačeno. Popoldne bo v hribih oblačno. Pihal bo veter.

Danes bo še povečini sončno. Naraščala bo visoka koprenasta oblačnost, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.