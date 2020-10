Sobota, 3. oktobra 2020

Nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se prek Francije bliža Alpam in bo popoldne dosegla naše kraje. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka vse toplejši in bolj vlažen zrak.

Oblačno bo, padavine bodo v glavnem obilne, vmes bodo tudi nevihte. V Predalpah bo količina padavin zelo obilna, manj dežja bo na obali. Kakšna nevihta bo lahko močnejša. Pihal bo okrepljen do prehodno močan jugo, tudi v visokogorju bo veter močan.

Danes bo sprva deloma jasno, le v hribovitih zahodnih krajih bo občasno deževalo. Popoldne se bodo padavine na zahodu okrepile in do večera zajele vso Slovenijo. Vmes bodo lahko tudi nevihte z močnimi nalivi. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER