Sobota, 3. septembra 2022

Iznad Skandinavije sega nad srednjo Evropo in zahodni Balkan območje visokega zračnega tlaka. K nam od severovzhoda doteka v nižjih zračnih plasteh bolj suh in razmeroma hladen zrak.

Dopoldne kaže na precej jasno vreme, sredi dneva se bo od zahoda navlekla oblačnost in popoldne bo ponekod že možen dež, lahko tudi v obliki krajevnih ploh in posameznih neviht. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Sprva bo pretežno jasno in po nekaterih nižinah zjutraj megleno. Popoldne se bo od zahoda oblačnost povečala. Zapihal bo južni do jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA