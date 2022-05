Sobota, 30. aprila 2022

Dopoldne bo pretežno jasno vreme, popoldne bo nekaj koprenaste oblačnosti. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo sončno, popoldne bo na zahodu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala, drugod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri.

Jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 17 do 21, na Goriškem in v Vipavski dolini do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER