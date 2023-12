Sobota, 30. decembra 2023

Nad južno Evropo in Sredozemljem vztraja območje visokega zračnega tlaka. Cikloni in vremenske fronte potujejo proti vzhodu severno od Alp. Od jugozahoda doteka k nam topel in razmeroma vlažen zrak.

V višjih legah in po nižinah na zahodu dežele bo rahlo pooblačeno. Ob morju in po vzhodnih nižinah pa oblačno. Možna bo megla, na zahodu bo zelo gosta.

Danes bo v severni in severovzhodni Sloveniji delno jasno, ponekod bo jutro megleno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno.

Jutranje temperature bodo od 0 do 7, v severni Sloveniji do -3, ob morju do 9, najvišje dnevne od 10 do 14, v severnih krajih okoli 7 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.