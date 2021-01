Sobota, 30. januarja 2021

Frontalni val je dosegel srednjo Evropo in severno Sredozemlje. Od jugozahoda je k nam začel dotekati toplejši in precej bolj vlažen zrak.

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost v glavnem zaradi visokih koprenastih oblakov. V spodnji nižini in na obali se bodo dopoldne pojavljale meglice in lahko krajevno megla v pasovih. Od popoldneva se bo oblačnost gostila in zvečer bodo že možne padavine.

Danes dopoldne bo delno jasno, po nekaterih nižinah bo megla. Sredi dneva in popoldne se bo pooblačilo, ponekod bo spet zapihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER