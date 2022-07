Sobota, 30. julija 2022

Ponoči in zjutraj bo sprva še možen dež in tudi kakšna nevihta, zlasti na vzhodu. Čez dan bo v nižinskem pasu in na obali prevladovala zmerna oblačnost. V hribovitem svetu popoldne pa spremenljivo oblačno. Temperature bodo nekoliko nižje, zlasti najvišje dnevne.

Do jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele vso Slovenijo in sredi dneva povsod ponehale, najkasneje na vzhodu. Razjasnilo se bo, zapihal bo severnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA