Sobota, 30. maja 2020

Nad južno Skandinavijo in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje razmeroma hladen in vlažen zrak.

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, popoldne bo v hribih možen občasen dež; v nižinskem pasu in ob morju bo lahko kakšna posamezna ploha ali nevihta. Ob morju bo pihala zmerna burja; le sredi dneva bo lahko prevladoval zmorec, zlasti na zahodu.

Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, nato pa zmerno do pretežno oblačno in povečini brez padavin. Še bo pihal severni do vzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju 11, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER