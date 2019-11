Sobota, 30. novembra 2019

Prevladovalo bo zmerno oblačno vreme, ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja. Na območju Trbiža se bo lahko zadrževala megla ali nizka oblačnost.

Danes bo na Primorskem in v Pomurju precej sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno in predvsem dopoldne bodo občasno manjše padavine, ki bodo popoldne ponehale. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 600 m. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do okoli 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER