Pretežno jasno bo; v nižinskem pasu bo zjutraj zmrzovalo. Na Kraški planoti in v Trstu bo pihala zmerna do občasno okrepljena burja. V visokogorju bo predvsem v Julijskih Alpah in Predalpah pihal zmeren severovzhodnik.

Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.