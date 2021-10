Sobota, 30. oktobra 2021

Nad vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad severozahodno Evropo pa ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla zahodno Evropo. Nad nami se ob šibkih južnih vetrovih zadržuje topel in suh zrak, v spodnjih plasteh pa se še zadržuje hladen in nekoliko bolj vlažen zrak.

Vreme bo stanovitno z jasnim do rahlo oblačnim nebom.

Pretežno jasno bo, dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Proti večeru se bo ponekod v zahodni Sloveniji oblačnost povečala.

Jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 12 do 15, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER