Sobota, 30. septembra 2023

Prevladovalo bo zmerno oblačno vreme; le v hribovitem svetu bo ponekod nekaj več oblačnosti. V glavnem bodo pihali krajevni vetrovi; na vzhodni obali pa bo večji del dneva lahko še pihala šibka burja. Še bo toplo z nadpovprečnimi temperaturami za ta čas. Zlasti v nižinskem pasu bodo dnevne temperature še vedno skoraj poletne.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severu lahko pade kakšna kaplja dežja. Popoldne bo sončno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA