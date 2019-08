Sobota, 31. avgusta 2019

V nižinskem pasu in ob morju bo prevladovala zmerna oblačnost; na obalnem območju bo pihal burin. Zelo toplo bo za ta letni čas. V hribih bo zjutraj le rahlo oblačno, popoldne bo več spremenljivosti tudi z verjetnimi plohami in posameznimi nevihtami, ki se bodo nato lahko pojavljale tudi v ravninskem pasu in ponekod na Kraški planoti. Zvečer bo vreme stanovitnejše.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V popoldanskem času bodo tu in tam nastale posamezne plohe in nevihte. Burja na Primorskem bo do večera ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER