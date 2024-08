Prevladovala bo zmerna oblačnost. Pojavljali se bodo visoki koprenasti oblaki, ki bodo občasno gostejši. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Vroče bo s temperaturami, ki bodo kar 5 stopinj nad dolgoletnim povprečjem.

Pretežno jasno bo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje od 28 do 32, na Primorskem do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.