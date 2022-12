Sobota, 31. decembra 2022

Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa se obnavlja obsežno ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi k nam priteka topel in vlažen zrak.

V Alpah, Karniji in Karnijskih Predalpah bo oblačno do spremenljivo vreme. Drugod po deželi bo predvsem oblačno z meglicami. Možne bodo megla in rahle padavine na vzhodu dežele. Temperature nad 1500 m bodo za ta letni čas visoke, kjer bo nebo povsod jasno. Ničta izoterma bo nad 3000 m nadmorske višine.

Na Primorskem in Notranjskem bo oblačno in večinoma suho, drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, sprva bo ponekod po nižinah megla. Čez dan bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na severu okoli 0, ob morju do 11, najvišje dnevne od 9 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA