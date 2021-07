Sobota, 31. julija 2021

Nad južno polovico Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka z jugozahodnimi vetrovi precej topel zrak.

Napoved je delno negotova. Ponoči in zgodaj zjutraj se bodo lahko pojavljale plohe in krajevne nevihte. Čez dan bo zmerno oblačno do spremenljivo; več sonca bo na obali, oblačnost bo gostejša v hribih, kjer bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nižinskem pasu bo vroče in soparno.

Danes bo sončno. Na severozahodu bo kakšna nevihta lahko že zjutraj ali dopoldne, popoldne pa se bodo krajevne nevihte pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER