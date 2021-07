Sobota, 31. julija 2021

Ponoči in zgodaj zjutraj bodo možne plohe ali tudi krajevne nevihte v hribih in v ravninskem pasu; čez dan bo prevladovalo zmerno oblačno do spremenljivo vreme, več sonca bo na obali. Zvečer se bo pooblačilo in spet bodo v hribih a tudi v nižinskem pasu možne krajevne nevihte. Kakšna nevihta bo lahko močnejše narave.

Jutri bo sončno. Sredi dneva in popoldne bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne plohe in nevihte. Še bo vroče.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER