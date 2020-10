Sobota, 31. oktobra 2020

Topla fronta se pomika čez srednjo Evropo in bo z oblačnostjo vplivala tudi na vreme pri nas. Za njo se nad Alpami znova krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi doteka bolj vlažen in postopno toplejši zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo zaradi tanke in visoke koprenaste oblačnosti. Po nižinah in kotlinah bodo ponoči ponekod lahko nastajale meglice ali megla.

Pretežno jasno bo, na vzhodu pa dopoldne še zmerno do pretežno oblačno. Deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER