Sobota, 4. aprila 2020

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo prehodno počasi slabi. Hladna fronta se od severa pomika proti Alpam. Pred njo k nam s šibkimi severozahodnimi vetrovi doteka toplejši in nekoliko bolj vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribih pa le rahlo oblačno. V nižinskem pasu bo dopoldne pihala zmerna burja, ki bo na obali nekoliko bolj okrepljena. V popoldanskem času bodo pa prevladovali šibki krajevni vetrovi.

Dopoldne bo delno jasno, nato pa v notranjosti Slovenije zmerno, ponekod občasno pretežno oblačno. Zapihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, najvišje dnevne od 13 do 16, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER