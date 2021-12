Sobota, 4. decembra 2021

Pojavljala se bo visoka slojasta spremenljiva oblačnost. Od večernih ur se bo oblačnost zgostila in bodo možne rahle padavine.

Delno jasno bo in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megleno. Zapihal bo jugozahodni veter, popoldne se bo oblačnost na Primorskem zgostila.

Jutranje temperature bodo od -6 do -1, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -10, najvišje dnevne na Gorenjskem in Koroškem okoli 0, drugod od 2 do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER