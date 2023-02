Sobota, 4. februarja 2023

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Dopoldne se bodo pojavljale meglice in megla. V hribih bo zmerno oblačno. Na meji z Avstrijo bodo ponoči možne rahle padavine. V hribovitem svetu bodo pihali močni severozahodni vetrovi. Popoldne bo veter oslabel. Tudi v alpskih dolinah bo možen kakšen močnejši sunek vetra. Na obalnem območju bo popoldne zapihala zmerna burja.

Danes bo pretežno jasno, ponekod v severnih krajih občasno zmerno oblačno. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem popoldne burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju do 4, najvišje dnevne od 5 do 11, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA