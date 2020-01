Čez dan bo vreme rahlo pooblačeno. Od popoldneva dalje bo v hribovitem svetu začel pihati zmerni veter, ki bo proti večeru dosegel tudi nižine.

Sprva bo pretežno jasno, popoldne bo od severa oblačnost naraščala. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER