Sobota, 4. marca 2023

Oblačno bo, padavine bodo čez dan ponehale. Manj oblačnosti bo na jugozahodu. Na Primorskem bo pihala šibka burja, po nižinah bo megla.

Po celi deželi bo pretežno jasno vreme. Ob obali bo še pihala zmerna burja. Ničta izoterma bo nad 2000 m. V hribih in po nižinah bo hladno, ponekod bodo možne poledice.

Precej jasno bo. Ponekod po nižinah bo dopoldne megla ali nizka oblačnost.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 9, ob morju 3, najvišje dnevne od 10 do 13, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA