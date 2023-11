Sobota, 4. novembra 2023

Dopoldne bo vreme rahlo oblačno v hribovitem svetu, spremenljivo pa na nižini in na obali. Čez dan se bo oblačnost povečala. Zvečer bo začel pihati jugozahodni veter in bodo možne rahle do zmerne padavine, ki bodo ponoči bolj obilne.

V noči na soboto bodo padavine prehodno spet pogostejše. Čez dan bo večinoma suho, deloma se bo razjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer se bo od zahoda ponovno pooblačilo, padavine z nevihtami in nalivi bodo ponoči zajele vso Slovenijo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA