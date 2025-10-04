Sobota, 4. oktobra 2025

Naši kraji so na obrobju obsežnega območja visokega zračnega tlaka s središčem nad severovzhodnim delom Evrope. Od severovzhoda priteka k nam hladen in zelo suh zrak.
Sprva bo jasno do rahlo oblačno vreme, popoldne bo oblačnost naraščala, zlasti v hribih. Na obalnem območju bo pihala šibka burja.
Sprva bo pretežno jasno, zjutraj bo marsikje slana. Sredi dneva in popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala, zapihal bo jugozahodni veter.
Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.