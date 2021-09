Sobota, 4. septembra 2021

Ob morju bo precej jasno vreme, po nižinah rahlo oblačno, več spremenljive oblačnosti bo v hribih, kjer bo popoldne lahko nastala kakšna krajevna ploha ali posamezna nevihta. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Danes bo delno jasno, predvsem v južni in zahodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER