Sobota, 5. avgusta 2023

Pretežno oblačno bo. Dopoldne bodo možne krajevne plohe. Krajevno bodo možne močne padavine in nevihte. V teku dneva bodo padavine v večini krajev ponehale, samo v hribovitem svetu bo popoldne lahko deževalo. Pihal bo zmeren severovzhodni veter.

Danes bodo čez dan padavine od zahoda slabele, v južnih krajih bo še možna kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 18 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA