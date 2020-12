Sobota, 5. decembra 2020

Oblačno bo, v hribih in v predgorskem pasu se bodo pojavljale obilne do zelo obilne padavine. V spodnji nižini in na obali bo dež zmernejši in občasen. Bodo možne tudi nevihte. V Predalpah bo meja sneženja nad 1800 m, v Alpah pa nad 1500 m. Na obalnem območju bo pihal okrepljen jugo, morje bo vzvalovano; v visokogorju bodo pihali močni južni vetrovi.

Danes bo pretežno oblačno, ponekod tudi megleno. Na vzhodu države bo suho, drugod bo občasno deževalo. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1500 m. Ob morju bo pihal zmeren do močan jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 1do 4, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER