Sobota, 5. februarja 2022

V hribih in na zahodnem pasu bo prevladovala rahla oblačnost; na obalnem območju in na vzhodnem pasu se bo pojavljala spremenljiva oblačnost. V hribovitem svetu bo popoldne v glavnem jasno.

Danes bo sprva pretežno oblačno, rahle padavine na jugozahodu bodo dopoldne ponehale. Popoldne se bo povečini delno zjasnilo. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru šibka burja.

Jutranje temperature bodo od 0 do 6, v severnih krajih malo pod 0, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem okoli 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER