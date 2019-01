Sobota, 5. januarja 2019

Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim, osrednjim in severnim Sredozemljem in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost. Dan bo sorazmerno mrzel. V visokogorju bo pihal zmeren severnik. Na območju Alp bo občasno naletaval sneg.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem v vzhodnih krajih bodo popoldne možne občasne rahle padavine. Po nižinah bo sneg prehajal v dež.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem do 7 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER