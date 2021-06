Sobota, 5. junija 2021

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi zahodnimi do severozahodnimi vetrovi doteka k nam v višinah razmeroma topel zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo zmerno oblačno, v hribovitem svetu pa zmerno do spremenljivo oblačno. V alpskem in predalpskem pasu bodo predvsem v popoldanskem času verjetne plohe in tudi nevihte. V večernih urah se bodo nevihte lahko pojavljale tudi ponekod v nižinskem pasu. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne pa predvsem v severnih krajih spremenljivo oblačno z nekaj nevihtami. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER