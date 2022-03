V nižinskem pasu in na obali bo v glavnem jasno do rahlo oblačno; v spodnji nižini in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja. Na obalnem območju bo burja okrepljene jakosti in precej mrzla.

Jutri bo na zahodu sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Nadaljevalo se bo suho in razmeroma hladno vreme. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER