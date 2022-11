Sobota, 5. novembra 2022

Nad severnim Jadranom je ciklonsko območje, vremenska fronta se pomika prek Slovenije. Za njo se bo nad Alpami krepilo območje visokega zračnega tlaka.

Jasno do zmerno oblačno vreme bo. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala okrepljena do občasno bolj močna burja. Hladneje bo.

Na zahodu bo povečini sončno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo zmerno, na vzhodu pretežno oblačno. V jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne občasno še rahlo deževalo. V višjih legah in po nižinah predvsem severovzhodne Slovenije bo pihal severni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA