Sobota, 5. septembra 2020

Nad južno Evropo in nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam od severozahoda toplejši in suh zrak.

Povsod po deželi bo prevladovalo lepo stanovitno vreme z jasnim nebom. V Karnijskih Alpah in Predalpah na meji z Venetom bo popoldne nekaj plitve kopaste oblačnosti. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Ničta izoterma bo na nadmorski višini nad 4000 m.

Jasno bo z nekaj jutranje megle po nižinah.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER