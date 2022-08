Sobota, 6. avgusta 2022

Nad Alpami in Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka. Prek zahodne Evrope pa se proti vzhodu počasi pomika hladna fronta. Ob šibkih višinskih vetrovih se nad nami danes še zadržuje zelo topel in suh zrak.

Dopoldne bo sprva zmerno oblačno. Popoldne bo v nižinskem pasu zmerno do spremenljivo oblačno vreme; v hribih spremenljivo do pretežno oblačno. Do sredine dneva bo zelo vroče, zlasti po nižinah, nato se bodo na širšem območju začele pojavljati krajevne plohe in nevihte; kakšna nevihta bo lahko močnejša.

Danes se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, kakšna pa lahko na severu nastane že dopoldne. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA