Sobota, 6. februarja 2021

Od obale do Predalp bo oblačno z možnimi rahlimi padavinami: pojavljale se bodo meglice ali krajevna megla, ki bo verjetnejša na vzhodnem pasu. V notranjosti alpskega območja bo prevladovalo pretežno oblačno vreme.

Danes bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo v severni Sloveniji okoli 2, drugod od 5 do 10, najvišje dnevne od 9 do 14, na vzhodu do okoli 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER