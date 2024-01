Sobota, 6. januarja 2024

Oblačno bo s padavinami; v visokogorju bo obilno snežilo. Meja sneženja bo v Alpah na nadmorski višini okoli 1000-1200 metrov, lahko do dna dolin na območju Trbiža. V Predalpah bo ob koncu padavin snežilo do 1200-1400 metrov, sprva pa nekoliko višje. V ravninskem pasu se bodo pojavljale obilnejše padavine. Tudi ob morju bo znaten dež z možnimi nevihtami. Na obalnem območju bodo pihali okrepljeni južni vetrovi, v nižinskem pasu pa severovzhodnik. Zvečer bo zapihala okrepljena burja.

Jutri bo oblačno, dež se bo razširil nad vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva visoko, le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo lahko snežilo do dolin. Popoldne, zvečer in v noči na nedeljo se bo hladilo, meja sneženja se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.